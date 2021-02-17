譚仔三哥下周一辦慈善活動「線有善報」
文章日期：2021年2月17日 13:38
譚仔三哥宣布，將於下星期一（22日）舉行「線有善報」慈善捐贈活動，為受疫情影響的低收入人士送上心意。顧客凡於活動當日到任何一間譚仔三哥分店惠顧一碗米線，譚仔三哥將捐出一碗三餸米線予聖雅各福群會FOOD-CO作慈善用途。
為答謝顧客支持，參與「線有善報」的顧客均可獲口罩乙個，送完即止；以及獲贈善報心意卡乙張，憑心意卡於3月1日至31日期間，惠顧譚仔三哥兩餸或以上米線一碗，即可獲多送一餸的優惠，堂食或外賣自取皆適用。
譚仔三哥米線總經理劉次軍表示，是次顧客食一碗米線，三哥捐一碗米線的「線有善報」慈善活動，目標是捐出不少於6萬碗米線。此外，譚仔三哥亦將與聖雅各福群會FOOD-CO合作，計劃於3月8日安排在其中一家分店，招待由FOOD-CO安排的受惠人士免費享用米線。公司亦研究定期舉行這個免費送贈米線的活動，藉此擴大受惠者的數量。
譚仔三哥母公司譚仔國際行政總裁劉達民則指，譚仔國際將透過旗下品牌繼續履行公民責任，未來會積極參與公益活動及幫助社會上有需要的人，以不同形式回饋社會。
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