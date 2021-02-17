宏利香港：今年首季展望樂觀但存在挑戰
文章日期：2021年2月17日 13:31
宏利（0945）公布，該行在香港及澳門業務去年新業務價價按年下跌14%至36億元，年度化保費等值銷售額按年下跌10%至60億元。單計第四季，新業務價值按年下降15%至10億元，年度化保費按年下跌15%至15億元。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，今年首季表現不錯，經紀銷售活動相當活躍，相信可反映在首季業績，銀保合作夥伴表現亦不錯，惟疫情仍然存在，影響客戶氣氛，他對首季展望樂觀，但挑戰仍然存在。
去年宏利香港核心盈利按年上升10%，至63億元。保險業務受新冠病毒防疫限制措施，和内地訪港客戶的銷情回落，帶來不利影響，撇除内地訪港客戶的銷售額，該行去年年度化保費等值銷售額實際增長3%。戴明鈞表示，去年新業務價值和年化新保費跌幅相約，該行仍致力維持保單新業務價值率，有助未來保單價值增長，該行長遠目標是年度新保費和新業務價值有雙位數增長。
本港新增病例近日回落，防疫措施放寬，戴明鈞指出是好消息，有助代理銷售活動增加，而來往內地通關限制仍在，對內地訪客業務存有影響，不過限制已有一年，並非新的影響，現時通關時間未定但始終會到來，會作好業務的準備。
截至去年底，代理人數按年增加6%至10706人的新高，來自代理的年度化保費較2019年回落2%，降幅較整體為低，佔該行去年年度化保費70%，戴明鈞表示，會維持雙位數的代理人數增長目標。
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