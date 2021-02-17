去年宏利香港核心盈利按年上升10%，至63億元。保險業務受新冠病毒防疫限制措施，和内地訪港客戶的銷情回落，帶來不利影響，撇除内地訪港客戶的銷售額，該行去年年度化保費等值銷售額實際增長3%。戴明鈞表示，去年新業務價值和年化新保費跌幅相約，該行仍致力維持保單新業務價值率，有助未來保單價值增長，該行長遠目標是年度新保費和新業務價值有雙位數增長。

本港新增病例近日回落，防疫措施放寬，戴明鈞指出是好消息，有助代理銷售活動增加，而來往內地通關限制仍在，對內地訪客業務存有影響，不過限制已有一年，並非新的影響，現時通關時間未定但始終會到來，會作好業務的準備。

截至去年底，代理人數按年增加6%至10706人的新高，來自代理的年度化保費較2019年回落2%，降幅較整體為低，佔該行去年年度化保費70%，戴明鈞表示，會維持雙位數的代理人數增長目標。

其他報道

花旗「烏龍」多匯5億美元予Revlon債權人 美法院判債權人無須還錢

信陽毛尖改名國龍茅台半日升17% 網民諷沾茅台光

UNIQLO母企迅銷撼贏Zara 成全球最高市值服裝商

傳科興疫苗最快本周五抵港 恒指半日升199點 再創逾2年高

中印關係回暖 印度據報將批准部分來自中國的新投資計劃

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌

比特幣突破5萬美元大關 市值超騰訊

螞蟻上市夭折有內情？外電揭江澤民孫、賈慶林女婿皆為螞蟻秘密投資者

巴菲特旗下減持蘋果 增持雪佛龍、Verizon

環時：字節跳動否認抖音赴美上市展開初步磋商