花旗「烏龍」多匯5億美元予Revlon債權人 美法院判債權人無須還錢
文章日期：2021年2月17日 13:01
花旗集團（Citigroup）去年為客戶露華濃（Revlon）向債權人付貸款利息，卻錯誤地多匯9億美元至債權人的帳戶中，被市場質疑是「銀行史上最大錯誤」。由於有債權人拒絕還款，花旗因此入稟美國法院追討，惟法院最終裁定債權人無須歸還款項。
美國地方法院法官Jesse Furman裁定，露華濃10位債權人，其中包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management，不必歸還花旗去年8月在支付貸款利息時，錯誤多匯的5.04億美元。該法官指，「要去相信全球資深金融機構之一的花旗集團，犯下從未發生過的錯誤，而且款項更高達近10億美元，是不合理」。他又指，露華濃的債權人不該被期待認為以上轉帳有錯。
花旗發言人Danielle Romero-Apsilos發布聲明指，強烈反對以上裁決並會作出上訴。集團相信有權取回錯誤的匯款，亦會持續努力直到把全部款項追討回來為止。
花旗去年發生匯款「烏龍」事件，其中Brigade原本只是收取150萬美元的利息，但花旗匯了1.76億美元到其帳戶，是原本數額的100倍。雖然花旗事後已立即向收款人要求退還多收的款項，但最終只收到不足一半的金額，Brigade等債權人拒絕還款，最終要對簿公堂。
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