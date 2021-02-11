美國地方法院法官Jesse Furman裁定，露華濃10位債權人，其中包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management，不必歸還花旗去年8月在支付貸款利息時，錯誤多匯的5.04億美元。該法官指，「要去相信全球資深金融機構之一的花旗集團，犯下從未發生過的錯誤，而且款項更高達近10億美元，是不合理」。他又指，露華濃的債權人不該被期待認為以上轉帳有錯。

花旗發言人Danielle Romero-Apsilos發布聲明指，強烈反對以上裁決並會作出上訴。集團相信有權取回錯誤的匯款，亦會持續努力直到把全部款項追討回來為止。

花旗去年發生匯款「烏龍」事件，其中Brigade原本只是收取150萬美元的利息，但花旗匯了1.76億美元到其帳戶，是原本數額的100倍。雖然花旗事後已立即向收款人要求退還多收的款項，但最終只收到不足一半的金額，Brigade等債權人拒絕還款，最終要對簿公堂。

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