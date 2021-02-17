信陽毛尖改名一事亦登上內地微博熱搜，網民熱議，該公司兩年多時間改名兩次，從一間化工企業轉向茶業務，現在又打白酒主意，有沾光茅台的味道。

翻查資料，信陽毛尖的前身為中國天化工集團，主要從事煤相關化學產品製造及銷售、電力及熱能生產供應業務，2018年1月，中國天化工公告以8580萬元收購茶葉營銷商信陽毛尖國際，並建議更名為信陽毛尖集團。信陽毛尖屬於中國十大名茶，不過，中國天化工收購信陽毛尖國際後，茶業務持續虧損，在財務表現未能達到保證之下，去年2月，已改名的信陽毛尖宣布終止與信陽毛尖國際的收購協議。

而在賣走茶業務之後，信陽毛尖於去年3月又曾公告，欲改名新中國經濟集團，但之後表示延遲寄發更名通函而不了了之。到昨日又宣布欲改名國龍茅台，被網民質疑頻頻改名不是想炒作概念，便是沾品牌的光。

事實上，A股上市的茅台近年氣勢如虹，春節收爐當日，茅台收市價達到2601元（人民幣，下同），總市值超過3萬億。有網民便留言指，信陽毛尖改名國龍茅台，內地股民以為有那麼便宜的茅台股，還不爭相買入？

過去亦有不少中港上市公司改名炒作話題，2015年內地鼓吹發展互聯網金融，A股上市的多倫股份便宣布，因為立志要做中國首間互聯網金融上市公司，基於業務轉型需要，所以要把公司名改為「匹凸匹」，就在市場上對「匹凸匹」的意思一片茫然時，才發現所謂「匹凸匹」，只不過是互聯網金融當中「P2P」的國語諧音。

港股亦有類似例子，北京能源國際（0686）在未易主予北京能源之前，其公司舊稱「熊貓綠能」亦一度廣為人知。2017年聯合光伏欲乘內地發展環保潔淨能源的潮流，宣布改名為熊貓綠色能源，簡稱熊貓綠能，但因為「綠能」的廣東話諧音，而成為一時熱話。

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