澳門：昨日訪澳旅客減33% 賭股半日向上
文章日期：2021年2月17日 12:26
澳門公布新年黃金周數據，2月16日單日總訪澳旅客14,399人次，按年減33.5%，首6日為77383人次，按年跌68.2%。
訪澳內地旅客則為6日內首次錄得按年上升，達13110人次，按年升5.3%，首6日累計為70336人次，按年跌49.6%。
濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報15.74元，升2.88%；美高梅中國（2282）收報13.66元，升5.73%；澳博控股（0880）收報10.36元，升3.6%；永利澳門（1128）收報14.84元，升3.49%；銀河娛樂（0027）創52周高，見71.5元，收報70.6元，升2.32%；金沙中國（1928）收報36.15元，升4.93%。
《財經專欄》收費內容 免費試閲
【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。
立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm
截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日
其他報道
螞蟻上市夭折有內情？外電揭江澤民孫、賈慶林女婿皆為螞蟻秘密投資者
美股三大指數齊創新高 道指升64點 比特幣曾高見50547美元