TVB引述消息指，科興疫苗最快本星期五運抵本港，而BioNTech復必泰預料下星期抵港。恒指今早低開110點後，曾跌最多243點，其後反彈升最多209點，高見30955.66點，是2018年6月13日31023.73點後最高。半日高低波幅452點。