傳科興疫苗最快本周五抵港 恒指半日升199點 再創逾2年高
文章日期：2021年2月17日 12:17
TVB引述消息指，科興疫苗最快本星期五運抵本港，而BioNTech復必泰預料下星期抵港。恒指今早低開110點後，曾跌最多243點，其後反彈升最多209點，高見30955.66點，是2018年6月13日31023.73點後最高。半日高低波幅452點。
恒指半日升199點或0.65%，報30946點，成交金額1065億元；國指升134點或1.12%，報12171點。恒生科技指數收報10774點，升0.75%。
藍籌30隻升，21隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升4.93%，收報36.15元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.79%，收報230.2元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升3.09%，收報93.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；友邦（1299）跌0.67%，收報104.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
藍籌股銀河娛樂（0027）創52周高，見71.5元，收報70.6元，升2.32%；港交所（0388）創上市新高，見559元，收報558.5元，升1.92%。
螞蟻上市夭折有內情?外電揭江澤民孫、賈慶林女婿為螞蟻秘密投資者。阿里巴巴（9988）收報266.2元，升0.76%。
比特幣突破5萬美元大關，市值超騰訊（0700），騰訊收報751元，升0.81%。
區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）創上市新高，見25.7元，收報24.55元，升30.03%；栢能集團（1263）創52周高，見5.98元，收報5.36元，升3.28%；BC科技（0863）創52周高，見22.45元，收報21.15元，升4.19%；雄岸科技（1647）創52周高，見0.98元，收報0.81元，升15.71%。
黃金股個別發展，中國黃金國際（2099）收報24.95元，升3.53%；靈寶黃金（3330）收報1.2元，升7.14%；紫金礦業（2899）創上市新高，見13.8元，收報13.8元，升3.29%；招金礦業（1818）收報8.37元，跌2.45%；價值黃金（3081）收報42.7元，跌1.7%；SPDR金ETF（2840）收報1303元，跌1.51%；山東黃金（1787）收報16.88元，跌1.29%。
昨日熱炒的內地影視股有回吐，IMAX（1970）收報17.5元，跌4.68%；阿里影業（1060）收報1.29元，跌10.42%；貓眼娛樂（1896）收報17.24元，升1.53%；稻草熊（2125）收報8.15元，升10.43%；恒騰（2982）創上市新高，見17.9元，收報14.48元，跌5.97%；華誼騰訊（0419）創52周高，見0.57元，收報0.49元，升3.16%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.177元，收報0.136元，升13.33%；寰亞傳媒（8075）收報1.43元，跌4.67%。
彭博社引述文件指，日本的NEC Corp.擬以每股56.35元至58.55元，賣出約9900萬股華虹半導體（1347）的股票，較上日折讓約8%至11.5%。今早有9900萬股上板，成交價57.45元，較上日折讓約9.7%。收報59元，跌7.31%。
國美零售（0493）、國美金融科技（0628）公布，黃光裕已正式獲釋。國美零售半日收報2.07元，跌8%；國美金融科技半日跌4%，報1.2元。
京東（9618）旗下京東物流申港上市，去年首9個月虧損7123萬。京東創上市新高，見415.8元，收報413.8元，升5.67%。
Adidas擬售Reebok，安踏（2020）成潛在買家。安踏收報146.7元，跌0.27%。
破頂股表現
科技股破頂，包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見1.89元，收報1.83元，升8.28%；微盟（2013）創上市新高，見32.2元，收報32.2元，升7.69%。
內銀破頂，包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.15元，收報6.12元，升2.17%；招商銀行（3968）創上市新高，見69元，收報68.95元，升2.99%。
內需股破頂，包括，恒大物業（6666）創上市新高，見19.74元，收報19.28元，升5.93%；恒大汽車（0708）創上市新高，見69.55元，收報69.05元，升2.3%；民生教育（1569）創52周高，見1.8元，收報1.79元，升4.68%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.38元，收報0.365元，升12.31%。
中港消費股破頂，包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.162元，收報0.156元，跌1.27%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.99元，收報1.94元，跌2.51%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.83元，收報7.69元，升4.91%。
其他破頂股包括，信利國際（0732）創52周高，見2.14元，收報2.05元，升6.77%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.91元，收報2.64元，跌1.49%。
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