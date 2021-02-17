報道引述一位印度官員指，印度將開始批准一些新設投資計劃，但只會處理那些對國家安全不敏感的行業。

該官員又指，在批准第一輪新設投資計劃之後，印度政府將尋求批准其他不會對國家安全構成風險的現有項目中的新投資。

報道又提到，印度政府尚在考慮允許中國企業通過「自動獲批」途徑或在沒有政府審查的情況下在某些行業進行一些投資。該官員表示，與印度陸地接壤國家對非敏感行業最高20%股權的投資，可能會恢復自動獲批途徑。印度總理辦公室並未就報道作出回應。

此前，印度政府修改的外國投資規定稱，來自與印度陸地接壤國家的實體的投資，將需要獲得政府批准，令來自中國的150多個價值超過20億美元的投資提議陷入僵局，被推遲的提案包括長城汽車（2333）收購通用汽車在印度工廠。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌

比特幣突破5萬美元大關 市值超騰訊

螞蟻上市夭折有內情？外電揭江澤民孫、賈慶林女婿皆為螞蟻秘密投資者

巴菲特旗下減持蘋果 增持雪佛龍、Verizon

環時：字節跳動否認抖音赴美上市展開初步磋商