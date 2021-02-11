港元現報7.7527元貶值4點子，曾貶值最多6點子，報7.7529元，亦曾升值最多1點子，報7.7522元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.05點子至0.0572%；1星期HIBOR跌2.66點子至0.09357%；2星期HIBOR跌0.5點子至0.11589%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.23393%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.46845%；12個月期HIBOR跌0.46點子至0.62179%。

美元指數現報90.656升值0.147點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.10575%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0351%，終止連續1日收窄，利差是2021年2月15日後最高，當日差距為0.041%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年2月12日，當日利差報0.0394%。

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