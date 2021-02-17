據報，在螞蟻的秘密投資者中，以博裕資本最矚目，該公司由「中國太子黨」之一、江澤民孫子江志成創辦，畢業於哈佛大學的江志成，與馬雲交情非淺。2012年博裕資本聯同中國投資公司、國家開發銀行和中信集團合組財團，集資71億元美元，協助馬雲購回當時由Yahoo持有的阿里巴巴股份。該財團購入阿里約5%股份，兩年後阿里赴美上市，該財團因而賺取豐厚利潤。

報道披露，由於中國限制離岸或中國以外的公司不能投資支付業務，作為香港公司的博裕資本利用了迂迴的方法投資螞蟻。首先，博裕資本在上海成立了一家子公司「博裕廣渠陶然（上海）投資管理合夥企業」，其後該子公司投資一家上海投資公司，然後該公司再投資一家名為北京京管投資中心（下稱北京京管）的私募基金，由後者負責投資螞蟻。

螞蟻分別於2016年及2018年集資45億美元及218億美元，北京京管皆有參與。最終北京京管持有螞蟻近1%股權，成為螞蟻十大投資者，但在螞蟻招股書中，沒有提到博裕與北京京管的關係。

另一名螞蟻秘密投資者是與「江派」有密切關係的賈慶林之女婿李伯潭，北京昭德投資（Beijing Zhaode Investment Group）便是由其控制。

在北京成立昭德投資（Beijing Zhaode Investment Group）。報導指，昭德透過多層投資Tibet Hongde Century Investment Co、Fu Qing Qi Sheng III Investment及上海眾富投資（Shanghai Zhongfu Equity Investment Management Center）三間公司，最終由眾富投資出面，投資螞蟻。

報道提到，中國國家主席習近平對螞蟻通過上市，並向「太子黨」等「紅二代」作出利益輸送並不關心，他所關注的是這些人藉螞蟻賺取豐厚利潤，會進一步擴大貧富懸殊，影響其滅貧措施。

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