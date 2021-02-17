巴菲特和巴郡投資組合經理Todd Combs和Ted Weschler去年調整持股組合，退出摩根大通、PNC Financial Services Group Inc.和M&T Bank Corp，同時將其持有的富國銀行股份削減了59%。該公司最近還調整對製藥商的押注，增持了默克，艾伯維和百時美施貴寶。該公司解除了對輝瑞公司的近期投資。此外，還退出了對Barrick Gold Corp.的投資，通用汽車的投資亦降至約30億美元。

截至去年底，巴郡對雪佛龍的投資價值近41億美元，對Marsh & McLennan的投資價值4.99億美元，Verizon的累積投資近86億美元。

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