巴菲特旗下減持蘋果 增持雪佛龍、Verizon
文章日期：2021年2月17日 10:03
股神巴菲特旗下巴郡披露，去年最後幾個月減持蘋果股份近6%，但持創總額仍達1200億美元，續為其組合當中最大比重的股份。另外又買入Verizon CommunicationsInc.，保險經紀商Marsh & McLennan Cos.和雪佛龍的股票，不過持股量獲准保密下未有披露。
巴菲特和巴郡投資組合經理Todd Combs和Ted Weschler去年調整持股組合，退出摩根大通、PNC Financial Services Group Inc.和M&T Bank Corp，同時將其持有的富國銀行股份削減了59%。該公司最近還調整對製藥商的押注，增持了默克，艾伯維和百時美施貴寶。該公司解除了對輝瑞公司的近期投資。此外，還退出了對Barrick Gold Corp.的投資，通用汽車的投資亦降至約30億美元。
截至去年底，巴郡對雪佛龍的投資價值近41億美元，對Marsh & McLennan的投資價值4.99億美元，Verizon的累積投資近86億美元。
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