恒指低開110點 區塊鏈概念股向上 華虹半導體跌7.46%
文章日期：2021年2月17日 09:27
恒指今早低開110點或0.36%，報30636點，成交金額111億元；國指今早低開44點或0.37%，報11992點。恒生科技指數開市報10658點，跌0.34%。
藍籌12隻升，33隻下跌，7隻無升跌。新地（0016）升1.88%，報114元，是升幅最大的藍籌；美團（3690）跌1.96%，報430.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。友邦（1299）升0.48%，報105.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。
彭博社引述文件指，日本的NEC Corp.擬以每股56.35元至58.55元，賣出約9900萬股華虹半導體（1347）的股票，較上日折讓約8%至11.5%。今早有9900萬股上板，成交價57.45元，較上日折讓約9.7%。開市報58.9元，跌7.46%。
國美零售（0493）、國美金融科技（0628）公布，黃光裕已正式獲釋。國美零售開市報2.23元，跌0.88%。國美金融科技開市報1.29元，升3.2%。
京東（9618）旗下京東物流申港上市，去年首9個月虧損7123萬。京東創上市新高，見399.6元，開市報399.6元，升2.04%。
比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）創上市新高，見20.5元，開市報20.5元，升8.58%；栢能集團（1263）創52周高，見5.58元，開市報5.58元，升7.51%；BC科技（0863）創52周高，見20.6元，開市報20.6元，升1.48%；雄岸科技（1647）開市報0.73元，升4.29%。
昨日熱炒的內地影視股個別發展，IMAX（1970）開市報18.54元，升0.98%；阿里影業（1060）開市報1.45元，升0.69%；貓眼娛樂（1896）開市報17.2元，升1.3%；稻草熊（2125）開市報7.68元，升4.07%；恒騰（2982）創上市新高，見17.44元，開市報17.44元，升13.25%；華誼騰訊（0419）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升11.58%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.129元，開市報0.129元，升7.5%；寰亞傳媒（8075）開市報1.45元，跌3.33%。
其他破頂股包括，恒大汽車（0708）創上市新高，見68.8元，開市報68.8元，升1.93%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.99元，開市報1.99元，無升跌；四環醫藥（0460）創52周高，見2.74元，開市報2.74元，升2.24%；金源米業（0677）創52周高，見0.73元，開市報0.73元，升2.82%；太興（6811）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升0.53%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升1.92%。
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