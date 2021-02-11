港股ADR跌80點 北水明日重臨
文章日期：2021年2月17日 08:59
美股創新高後個別發展，港股ADR跌80點或0.26%，報30665點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.01%，折合報745.04元；阿里巴巴（9988）跌0.71%，折合報262.33元；小米（1810）跌0.3%，折合報29.46元；美團（3690）升0.17%，折合報439.97元；匯控（0005）升0.9%，折合報46.16元；建行（0939）跌0.29%，折合報6.27元。
北水暫停，明日重臨。
道期跌0.18%，標期跌0.25%，納期跌0.36%。日股現跌0.51%，韓股現跌0.92%，澳股現跌0.54%。
今日焦點股份可留意：
彭博社引述文件指，日本的NEC Corp.擬以每股56.35元至58.55元，賣出約9900萬股華虹半導體（1347）的股票，較上日折讓約8%至11.5%。
國美零售（0493）、國美金融科技（0628）公布，黃光裕已正式獲釋。
京東（9618）旗下京東物流申港上市，去年首9個月虧損7123萬。
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