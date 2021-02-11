美股三大指數齊創新高，但僅道指能保持升勢收市，連升2日並創收市價計新高。市場憧憬大規模刺激經濟政策推高通脹，比特幣升穿50000美元大關，曾高見50547.7美元；美國10年期債息一度升至1.3%，創下2020年2月份以來最高。