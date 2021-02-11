美股三大指數齊創新高 道指升64點 比特幣曾高見50547美元
文章日期：2021年2月17日 08:07
美股三大指數齊創新高，但僅道指能保持升勢收市，連升2日並創收市價計新高。市場憧憬大規模刺激經濟政策推高通脹，比特幣升穿50000美元大關，曾高見50547.7美元；美國10年期債息一度升至1.3%，創下2020年2月份以來最高。
道指高見31608.63點，創上市新高；標指高見3950.43點，創上市新高；納指高見14175.115點，創上市新高。
道瓊斯工業平均指數收漲64點，升幅0.21%，報31522點。標普500指數收跌2點，跌幅0.06%，報3932點。納斯達克綜合指數收跌47點，或0.35%，報14047點。
Salesforce升3.42%，報248.59美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻54點，而安進(Amgen inc)跌1.84%，報232.84元，拖低道指28點。
科技股方面，蘋果收市報133.19元，跌1.61%，谷歌母公司Alphabet收市報2110.7元，升0.74%，亞馬遜收市報3268.95元，跌0.26%，Facebook收市報273.97元，升1.28%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報419點。德國DAX指數收跌0.32%，報14064點；法國CAC 40指數漲0.01%，報5786點；英國富時100指數收跌0.11%，報6748點。