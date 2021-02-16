調查顯示，基金現金水平處於3.8%，為2013年聯儲局收緊量寬引發股市動盪前的新低。股票和商品倉位在2011年以來的新高，只有13%受訪者認為目前市場出現泡沫，投資者表示願意承受「高於平常」的風險水平處於歷史紀錄。該行認為，目前唯一看淡的原因，就是「沒有理由看淡」。

調查指，投資者配置相當高在周期性行業，包括商品、新興市場、工業、銀行等，較10年的平均為高。不過1月市場動盪，投資者增加了科技、醫療、美股等持倉，希望達致「安全地增長」。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

比特幣升穿5萬美元關

京東物流申港上市 去年首9個月虧損7123萬

黃傑龍：如旗下餐廳客人不想用「安心出行」 可改填聯絡卡

【專欄】山寺桃花始盛開

維亮旗下電商平台擬委聘BC科技附屬任區塊鏈顧問

CRO股昭衍新藥今起招股 入場費15252元 集資最多67億

香港金價紅盤低開低收

NEC折讓配售華虹半導體 套現最多58億元

梁鳳儀續任證監會副行政總裁兼中介機構部執董 為期3年

奈雪的茶擬在港上市 據報計劃集資39億元

金管局：第四季信用卡拖欠及經重組合併比率降至0.35%

ACCA：料本港年度赤字2880億 籲企業捐贈物資允扣稅

女股神加持 眾安在綫急升28.38%見近3年新高

高盛：小米有望成為全球第三大智能電話生產商

小米盧偉冰：今年將重點發力全屋智能

澳門：昨日總訪澳旅客人次按年減43%