美銀：唯一睇淡市場理由 「係無理由睇淡」
文章日期：2021年2月16日 21:31
美銀發布2月份全球基金經理調查，該行指出現時全球基金對環球經濟復蘇的看好氣氛在歷來高位，91%的投資者認為今年經濟將轉強，現在大多數人認為是V型復蘇，投資者自去年1月以來，首次希望基金投資總監增加資本支出，而非改善資產負債表，對通脹、每股盈利和債券收益率預期亦接近紀錄新高。
調查顯示，基金現金水平處於3.8%，為2013年聯儲局收緊量寬引發股市動盪前的新低。股票和商品倉位在2011年以來的新高，只有13%受訪者認為目前市場出現泡沫，投資者表示願意承受「高於平常」的風險水平處於歷史紀錄。該行認為，目前唯一看淡的原因，就是「沒有理由看淡」。
調查指，投資者配置相當高在周期性行業，包括商品、新興市場、工業、銀行等，較10年的平均為高。不過1月市場動盪，投資者增加了科技、醫療、美股等持倉，希望達致「安全地增長」。
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