相關新聞：比特幣逼5萬美元大關 市值與騰訊相近

大型企業及機構投資者對比特幣的興趣，令相關資產的合法性增強，提振了市場對其信心。「推特股神」馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）於本月8日透露購入了價值15億美元的比特幣，並準備接受比特幣作為付款的方式，觸發了最新一輪的比特幣升浪。之後萬事達卡（Mastercard）在本月10日宣布，將於今年稍後把部分加密貨幣納入其支付系統。紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）亦於本月11日宣布，將代表其資產管理的客戶，持有或轉讓比特幣，並發行其他虛擬貨幣，以成為首家為客戶提供綜合數碼資產服務的國際銀行。

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