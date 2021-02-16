除傳統物流外，公司亦提供基於SaaS的物流技術服務，向倉庫業主提供管理系統，幫助其整合資源。截至去年年底，公司運營約1400個「雲倉」，為消費品、服裝、家電等不同行業客戶提供解決方案。

資料顯示，京東物流去年首9個月收入錄得495.07億元（人民幣，下同），按年增43%，已接近2019年全年收入。期內毛利錄得54.2億元，按年升八成。毛利率錄得10.8%，按年增2.4個百分點。公司至今仍未盈利，去年首9個月股東應佔虧損錄得7123萬元，較去年同期的應佔虧損9.96億元大幅好轉。此外，期內公司曾發可轉股，造成15.6億元帳面影響。若以非國際財務報告準則計，除去公允價值變動、資產攤銷等影響，公司期內錄盈利22.8億元。

京東物流此前曾進行融資額共計25億美元（約為195億元）的A股融資。於上市前，A輪融資投資者中，高瓴資本、Eastar Capital Fund各持股2.9%，紅杉資本持股1.45%，凱雷集團（Carlyle Group）、中國人壽各持股0.81%，千山物流基金、國調基金各持股0.4%，騰訊（0700）持股0.24%。

公司擬將集資金額用於升級和擴展物流網絡；開發與供應鏈解決方案、物流服務相關的先進技術；擴展解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶；及一般公司用途及滿足營運資金需求。

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