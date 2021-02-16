「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開」，原詩出自白居易的《大林寺桃花》，同樣是寫佛寺。唐人寫詩貴在無痕，表面寫景，其中寫意，所謂山寺，不只是建築，而是指空門、佛門。

芳菲是群花芳香，為何要將山寺裏的桃花將一般花隔開描述？除了山勢使寺中桃花遲開，桃花亦指有別於凡間的智慧，亦如慈山寺與李嘉誠基金會FB不斷用hasgtag強調的「般若之慧」，即亦無漏、完美的智慧。

之所以要用般若去區分俗世的智慧，是因為俗世的智慧通常在於教你如何待人處事，然後得到俗世的好處，但般若智慧則在於洞破世情，明白事物之生滅，亦不過心中妄作。花會開，花會落，現代人未必對花開花落而悲苦，因明白此中不過是循環，花落後自會花開。然而唐代詩人的確會為花落而憂傷，是因為對花開太執迷，患得患失，失去時自然痛苦。同一件事，可渾然有不同看法與感受，為花落傷心，不是必然。若然不執迷於表象，任由造化自然，便不會痛苦，同時亦可做更好的決定。

人間在於「有」的層面，是為了追求各種事物，而事物終究不過是概念。佛學是在「無/空」的層面，明白一切只是概念，只由因緣造化而成，客觀大環境影響甚多，個人努力亦可創造善緣，但不要執迷於一切事物常在，因為一切現象都在流動，只是暫有。

人間芳菲四月盡，是因為人間表面凋謝了，難以挽回，但佛門的「般若之慧」反而盛開。皆因人受盡痛苦，才會思考無常之理。一個人在俗世太成功，只會加深妄見，認為眼前的富貴黃金屋都是永恆，可能他一生都享盡榮華，但卻無緣遁入空門。受煩惱纏擾，才是種植蓮花的泥土，最清淨的東西，是出生於污垢之中，此亦佛門想讓眾生明白之事。

明白事物不是常在，人心更灑脫，反而可更有效地利益眾生，因沒有名利做包袱，人亦活得更開心。李嘉誠曾於慈山寺說，希望大家以出世的心，為入世做事。

若然大家有緣入寺賞花，不妨咀嚼深意，若然只能隔屏看相，亦寄望大家有所得着。

賈文清

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