公司引入10名基石投資者，包括清池資本、奧博資本、國調基金、源峰基金、紅杉資本、Janchor Partners、晨嶺資本、法國另類基金Carmignac基金、Octagon Capital以及Valliance Fund。共計投資2.68億美元，按招股價上計，將認購本次發售股份的31.8%。

根據招股書，昭衍新藥為藥物提供非臨床研究服務，包括藥物安全性評價、藥理研究等。公司為內地最大的藥物非臨床安全性評價CRO，按2019年收益計，市場份額佔15.7%。公司設有眼科、呼吸安全、基因分析實驗室，成立以來曾於內地為客提交逾3000項藥物申請，及國外提交逾600項藥物申請。公司現時擁兩家GLP（良好生產規範）認證設施，分別位於北京及蘇州。公司近期收購美國CRO機構Biomere，於美國有實驗設備。

公司大股東為董事長馮宇霞及其夫周志文，兩人同時為內地藥股舒泰神大股東，舒泰神亦是公司五大客戶之一，貢獻4.4%收入。截至去年9月底，公司共計有520名客戶，並為內地收益排名前十大的醫藥公司中的7家提供服務。公司首9個月總收益錄得6.31億元人民幣（下同），按年增83%，主要是收購Biomere所致。期內利潤按年增65%至1.42億元。期內毛利率錄得50.5%。

集資用途方面，約39%用於在廣州及重慶建設新設施，擴大內地設備網絡；約16%用於翻新現有設備設施、建立新的實驗模型繁殖及存貨設施、僱傭專業人員；約20%用於潛在收購資金；約10%用於增強美國業務，拓展Biomere；約10%用於營運資金及一般用途；約5.0%用於拓展臨床實驗服務。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

香港金價紅盤低開低收

NEC折讓配售華虹半導體 套現最多58億元

梁鳳儀續任證監會副行政總裁兼中介機構部執董 為期3年

奈雪的茶擬在港上市 據報計劃集資39億元

金管局：第四季信用卡拖欠及經重組合併比率降至0.35%

ACCA：料本港年度赤字2880億 籲企業捐贈物資允扣稅

女股神加持 眾安在綫急升28.38%見近3年新高

高盛：小米有望成為全球第三大智能電話生產商

小米盧偉冰：今年將重點發力全屋智能

澳門：昨日總訪澳旅客人次按年減43%

中國據報考慮限制稀土出口以制約美國國防工業

諾輝一手難求 乙組頭中一手機會不足五成

比特幣逼5萬美元大關 市值與騰訊相近

瑞聲：分拆誠瑞光學A股上市 已獲港交所批准

牛年首個交易日 恒指、科指破頂 恒指半日升543點

第一服務發盈喜 料去年股東應佔溢利增長不少於4成

沙特據報推新規 企業區域總部不在當地無法取得政府合約港元拆息個別