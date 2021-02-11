CRO股昭衍新藥今起招股 入場費15252元 集資最多67億
文章日期：2021年2月16日 18:31
專營CRO（受託研究機構）的昭衍新藥（6127）今日起招股，每股H股招股價介乎133元至151元，每手100股，入場費15252.17元。公司全球發行4332.48萬股，公開發售佔9%，國際配售佔91%。不計超額配售權，料最多集資67.15億元。招股期至本周五（19日）中午12時截止，預計2月26日掛牌。昭衍新藥A股於上交所掛牌，今日收報161.35人民幣，升1.5%。根據現時兩地匯率，以招股價上限計，A股較H股有約28%溢價。
公司引入10名基石投資者，包括清池資本、奧博資本、國調基金、源峰基金、紅杉資本、Janchor Partners、晨嶺資本、法國另類基金Carmignac基金、Octagon Capital以及Valliance Fund。共計投資2.68億美元，按招股價上計，將認購本次發售股份的31.8%。
根據招股書，昭衍新藥為藥物提供非臨床研究服務，包括藥物安全性評價、藥理研究等。公司為內地最大的藥物非臨床安全性評價CRO，按2019年收益計，市場份額佔15.7%。公司設有眼科、呼吸安全、基因分析實驗室，成立以來曾於內地為客提交逾3000項藥物申請，及國外提交逾600項藥物申請。公司現時擁兩家GLP（良好生產規範）認證設施，分別位於北京及蘇州。公司近期收購美國CRO機構Biomere，於美國有實驗設備。
公司大股東為董事長馮宇霞及其夫周志文，兩人同時為內地藥股舒泰神大股東，舒泰神亦是公司五大客戶之一，貢獻4.4%收入。截至去年9月底，公司共計有520名客戶，並為內地收益排名前十大的醫藥公司中的7家提供服務。公司首9個月總收益錄得6.31億元人民幣（下同），按年增83%，主要是收購Biomere所致。期內利潤按年增65%至1.42億元。期內毛利率錄得50.5%。
集資用途方面，約39%用於在廣州及重慶建設新設施，擴大內地設備網絡；約16%用於翻新現有設備設施、建立新的實驗模型繁殖及存貨設施、僱傭專業人員；約20%用於潛在收購資金；約10%用於增強美國業務，拓展Biomere；約10%用於營運資金及一般用途；約5.0%用於拓展臨床實驗服務。
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