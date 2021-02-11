根據本港法例，物資捐贈（In-kind donations）不可扣稅。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示，去年不少企業動用自身資源為社區尋找物資，對抗疫有貢獻。他提議，政府應就企業捐贈抗疫物資的金額，進行一次性稅務減免，涵蓋物資範圍包括口罩、消毒用具，以及其他為減輕疫情影響而捐獻的供應品。他建議，此項扣稅應同樣應用於錄得虧損的企業，扣稅上限為應評稅利潤的35%或70萬元，以低者計。

陳志偉亦提出，政府應將企業的年度虧損以現金方式退稅，建議計算方法為「稅務虧損*利得稅率（8.25%或16.5%）」，退稅上限為該公司上年度繳交的稅款或16.5萬元，以低者計。他表示，相信做法可改善企業現金流，有助企業生存。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊則表示，建議政府今年向全體納稅市民推出一次性免稅額，額度為每名納稅人1萬元，再加每名受養人1萬元。他表示，此項措施能夠幫助減輕市民稅務負擔，但不會對政府的財政儲備造成巨大影響。ACCA亦指出，現時業主可享受居所貸款利息扣稅，但租屋市民則無類似福利，建議政府今年起引入租金扣稅，上限每年10萬元。協會亦建議，引入聘請外傭扣稅，以一名外傭工資為準，以減輕中產家庭經濟負擔。