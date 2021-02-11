恒指最多曾升619點高見30793.48點，是2018年6月13日31023.73點後最高，收市升573點或1.9%，報30746點，是2018年6月12日後收市新高，當日報31103.06點。連升6日累計升1633.16點，對上一次連升6日是1月6日。恒指今早高開502點，高位升619點，低位升323點，高低波幅296點。

科指曾升最多3.6%，高見10785.98點，創上市新高，收報10694點，升2.72%，創收市價計新高。科指連升4日，累計升937.87點，對上一次連升4日是2021年1月4日。

大市在缺乏北水之下，成交金額2197億元，較上日增加138.67%，是2021年2月5日2393.75億元成交後最多；國指升155點或1.31%，報12036點。

藍籌49隻升，3隻下跌。油價上升，中石油（0857）升13.17%，收報2.75元，是升幅最大的藍籌，另外兩桶油，中海油（0883）收報9.54元，升9.53%；中石化（0386）收報4.12元，升8.14%。

英國確診數字減少，加上即討論派息，匯控（0005）升7.65%，收報45.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻169點。

三隻逆市下跌的藍籌，均是早前熱炒的股份，其中，騰訊（0700）跌1.59%，收報745元，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。

另外兩隻下跌藍籌均是創新高後回吐，分別是美團（3690）創上市新高，見458.8元，收報439.2元，跌1.3%；藥明生物（2269）創上市新高，見128.9元，收報124元，跌0.32%。

其他破頂藍籌包括，安踏（2020）創上市新高，見154.3元，收報147.1元，升1.24%；舜宇（2382）創上市新高，見239.6元，收報236.8元，升6.67%；申洲國際（2313）創上市新高，見193.4元，收報184.9元，升2.04%；恒隆地產（0101）創52周高，見22.6元，收報22.3元，升5.19%；九龍倉置業（1997）創52周高，見48.45元，收報48.35元，升10.01%；創科實業（0669）創上市新高，見132元，收報130.4元，升5.25%。

港股牛年開紅盤兼成交急增，港交所（0388）平上市高位553.5元，收報548元，升2.43%。

恒生科技指數成份股26隻升，5隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）創52周高，見73.35元，收報73.35元，升32.16%；跌幅最大的是網易（9999）收報196.8元，跌4.47%。

眾安在綫為Cathie Wood旗下ARK投資管理的金融科技ETF（ARKF）持股之一，建倉的平安好醫生（1833）亦大升兼創上市新高，見148.5元，收報138.3元，升8.05%。

小米獲高盛唱好，加上管理層指今年將重點發力全屋智能，收報29.55元，升5.35%。

澳門昨日總訪澳旅客人次按年減43%，濠賭股普遍仍能向上，新濠國際發展（0200）收報15.3元，升0.53%；美高梅中國（2282）收報12.92元，升0.16%；澳博控股（0880）收報10元，升1.32%；永利澳門（1128）收報14.34元，升1.99%；銀河娛樂（0027）收報69元，升0.07%；金沙中國（1928）收報34.45元，升1.62%。

瑞聲（2018）公布分拆誠瑞光學A股上市，已獲港交所批准，收報45元，升6.51%。

中國據報考慮限制稀土出口以制約美國國防工業。中國稀土（0769）收市升7.79%，報0.83元。

內地電影票房旺，刺激內地影視股向上，IMAX（1970）創52周高，見26.3元，收報18.36元，升31.14%；阿里影業（1060）創52周高，見1.47元，收報1.44元，升34.58%；貓眼娛樂（1896）創上市新高，見19.3元，收報16.98元，升9.55%；稻草熊（2125）收報7.38元，升13.02%；華誼騰訊（0419）創52周高，見0.53元，收報0.475元，升90%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.12元，收報0.12元，升71.43%；寰亞傳媒（8075）創52周高，見1.9元，收報1.5元，升89.87%。

傳本港3月初將恢本地團，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.162元，收報0.158元，升21.54%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.99元，收報1.99元，升17.75%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.53元，收報7.33元，升4.42%。

本地收租股向上，太古（0019）收報56.5元，升14.6%；鷹君（0041）收報25.35元，升4.11%；

希慎（0014）收報29.5元，升2.25%；太古地產（1972）收報23.6元，升4.66%；九龍倉置業（1997）創52周高，見48.45元，收報48.35元，升10.01%；九龍倉集團（0004）收報17.76元，升2.66%。

本地地產股亦向上，新世界發展（0017）收報37.2元，升4.79%；新鴻基地產（0016）收報111.9元，升2.85%；長實集團（1113）收報41.65元，升4.26%；恒地（0012）收報32.3元，升3.36%；信和置業（0083）創52周高，見11.68元，收報11.6元，升1.75%。

餐飲股亦有明顯升幅，味千（中國）（0538）收報1.36元，升10.57%；翠華控股（1314）收報0.35元，升14.75%；大快活（0052）收報18.04元，升1.92%；大家樂（0341）收報17.4元，升2.11%；叙福樓（1978）收報0.5元，升7.53%；稻香（0573）收報0.94元，升4.44%；利寶閣（1869）收報0.34元，升6.25%；太興（6811）創52周高，見1.87元，收報1.87元，升5.06%；太平洋酒吧（8432）收報0.076元，升8.57%。

破頂股表現

科技股破頂，包括，IGG（0799）創上市新高，見14.36元，收報13.58元，跌2.3%；心動公司（2400）創上市新高，見114.5元，收報110.8元，升1.09%；金山軟件（3888）創上市新高，見79.5元，收報75.6元，跌2.7%；金蝶（0268）創上市新高，見39.5元，收報37.4元，跌1.19%；阿里健康（0241）創上市新高，見29.8元，收報28.9元，升5.47%；艾伯科技（2708）創上市新高，見6.26元，收報5.92元，升3.32%；京東（9618）創上市新高，見394.8元，收報391.6元，升1.24%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.73元，收報1.69元，升19.01%。

醫藥醫療股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見216元，收報210.6元，升1.84%；康哲藥業（0867）創52周高，見14.44元，收報13.9元，升0.58%；復星醫藥（2196）創52周高，見43.7元，收報41元，跌3.42%；四環醫藥（0460）創52周高，見2.7元，收報2.68元，升17.54%；李氏大藥廠（0950）創52周高，見6.82元，收報6.65元，升8.84%。

內需股破頂，包括，恒大汽車（0708）創上市新高，見68.75元，收報67.5元，升12.13%；海底撈（6862）創上市新高，見85.8元，收報82.5元，升0.43%；九毛九（9922）創上市新高，見38.7元，收報36.9元，跌0.67%。

其他破頂股包括，希望教育（1765）創上市新高，見3.47元，收報3.33元，跌0.3%；華虹半導體（1347）創上市新高，見64.65元，收報63.65元，升5.64%；紫金礦業（2899）創上市新高，見13.58元，收報13.36元，升17.19%；海豐國際（1308）創上市新高，見21.8元，收報21.5元，升5.13%；雷蛇（1337）創52周高，見3.36元，收報3.31元，升5.08%；丘鈦（1478）創52周高，見18.2元，收報17.92元，升6.04%。

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