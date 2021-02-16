高盛：小米有望成為全球第三大智能電話生產商
文章日期：2021年2月16日 16:04
高盛發表報告，引述小米（1810）管理層指，經過去年第三、四季升勢後，有望成為全球第三大智能電話生產商。管理層同時亦透露，去年首9個月售出800萬部3000元人民幣以上的小米手機，而小米11的登記量亦達到1000萬台。
高盛又認為，小米智能手機x AIoT的策略執行成功，加上產品線強勁，以及擴大內地零售銷售網絡，相信小米在本地及國際市場的互聯網服務收入均有上升空間，同時亦可受惠高端化及智能手機市場份額改善議價能力。維持「買入」評級，目標價30.5元。
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