澳門：昨日總訪澳旅客人次按年減43%
文章日期：2021年2月16日 15:38
澳門公布黃金周數字，昨日總訪澳放客人次為15214人次，按年減少43.9%，首五日總數為62984人次，按年跌71.6%。
訪澳內地旅客(人次)則為13896人次，按年跌9.9%，首五日總量為57226人次，按年跌55%。
濠賭股仍普遍向上，新濠國際發展（0200）收報15.3元，升0.53%；美高梅中國（2282）收報12.94元，升0.31%；澳博控股（0880）收報9.97元，升1.01%；永利澳門（1128）收報14.32元，升1.85%；銀河娛樂（0027）收報68.95元，無升跌；金沙中國（1928）收報34.3元，升1.18%。
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