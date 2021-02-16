諾輝一手難求 乙組頭中一手機會不足五成
文章日期：2021年2月16日 15:04
牛年首隻掛牌新股諾輝健康（06606）一手難求，僅得7.6萬人成為幸運兒。據市場消息指，須斥資近5400萬元認購200萬股的乙組客始能穩獲一手，斥資近540萬元認購20萬股的「乙組頭」投資亦要「抽獎」，約3萬名投資中只有約1.4萬人獲派一手，機會率不足一半。
諾輝今次一手中籤率僅2%。至於「頂頭槌飛」爭奪更為激烈，760張頭槌飛基本僅獲一手股份，當中只有82人獲分派多一手。諾輝將於周四（18日）上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。
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