【有片：選股王】長假後港股大漲 油股追落後
文章日期：2021年2月16日 13:32
農曆新年長假後港股大漲，恒指高開502點後回順，升幅曾收窄至323點，並於30497點有承接，半日收報30717點，升543點或1.80%；國指升1.69%。大市半日成交1196億元。
科網股做好，惟騰訊（0700）、美團（3690）逆市下跌1%、2%。平安好醫生（1833）升一成半，眾安在綫（6060）升兩成半。小米（1810）、中芯（0981）升約半成。舊經濟股受捧，中海油（0883）升逾8%，匯控（0005）升半成，紫金（2899）升近兩成。新能源概念信義光能（0968）升4%，龍源（0916）升一成。消費娛樂股熱炒，華誼騰訊娛樂（0419）升五成，IMAX中國（1970）升三成。
三大石油股大漲，追回落後於油價步伐，中石化（0386）除了受惠於油價上升，也得益於經濟及工業活動恢復。此外，中石化亦加快拓展新能源業務，將氫能全產業鏈作為核心，利用產業鏈的優勢，與相關企業合作建設大型集中式制氫、運氫、加氫設施，推動新能源項目。
股價方面，中石化今早急升料再闖4.2元高位，中線料於4.5元有較大沽壓；短線回調料於4元附近有支持，入市低收3.8元止蝕。
劉思明