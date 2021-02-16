瑞聲指，建議分拆及獨立上市將進一步提升誠瑞光學集團之市場定位及整合業務資源，而此將加強誠瑞光學集團於光學方面之競爭力，並為長遠可持續發展奠定堅實基礎，加速其內部增長。保留集團可將更多資源集中於餘下之主要業務，從而令公司及誠瑞光學集團皆能釋放最大增長潛力。

瑞聲預期，由於國內資本市場出現較高溢價，誠瑞光學集團之價值預期將得到提升，而此將對瑞聲有利。透過最大程度提升誠瑞光學集團之價值，保留集團之整體市值將得到進一步提升。

瑞聲半日報43.95元，升4%。

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