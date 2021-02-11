牛年首個交易日 恒指、科指破頂 恒指半日升543點
文章日期：2021年2月16日 12:26
牛年首個交易日，恒指、科指破頂，恒指今早高開502點後，曾升最多572點，高見30745.86點，是2018年6月14日30777.96點後最高；科指曾升最多3.37%，是2月2日後最大升幅，高見10761.95點，創新高。
恒指半日升543點或1.8%，報30717點，高低波幅248點，成交金額1195億元；國指升201點或1.69%，報12081點。恒生科技指數收報10620點，升2.01%。
藍籌49隻升，3隻下跌。油價向上，中石油（0857）升10.29%，收報2.68元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.66%，收報437.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。匯控（0005）升5.18%，收報44.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻114點。
另外兩隻油股亦上升，中石化（0386）收報4.13元，升8.4%；中海油（0883）收報9.45元，升8.5%。
恒指開門紅，港交所（0388）收報544元，升1.68%。
多隻藍籌破頂，美團（3690）創上市新高，見458.8元，收報437.6元，跌1.66%；安踏（2020）創上市新高，見154.3元，收報148元，升1.86%；舜宇（2382）創上市新高，見237元，收報236.6元，升6.58%；藥明生物（2269）創上市新高，見128.9元，收報125.8元，升1.13%；申洲國際（2313）創上市新高，見193.4元，收報183.3元，升1.16%。
農曆新年內地電影票房創新高，多隻內地影視相關股向上。IMAX（1970）創52周高，見26.3元，收報18.5元，升32.14%；阿里影業（1060）創52周高，見1.47元，收報1.43元，升33.64%；貓眼娛樂（1896）創上市新高，見19.3元，收報17.16元，升10.71%；稻草熊（2125）收報7.52元，升15.16%；恒騰（2982）創上市新高，見14.6元，收報14.4元，升37.4%；華誼騰訊（0419）創52周高，見0.38元，收報0.375元，升50%；英皇文化產業（0491）收報0.095元，升35.71%；寰亞傳媒（8075）創52周高，見1.9元，收報1.5元，升89.87%。
印度智能電話出貨量跌2%，小米（1810）市佔率第一。小米（1810）收報29.6元，升5.53%。
其他手機設備股亦向上，雷蛇（1337）創52周高，見3.36元，收報3.17元，升0.63%；鴻騰（6088）收報3.25元，升4.5%；丘鈦（1478）收報17.7元，升4.73%；舜宇（2382）創上市新高，見237元，收報236.6元，升6.58%；瑞聲（2018）收報43.9元，升3.91%。
恒生科技指數成份股27隻升，4隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）創52周高，見69.45元，收報69.4元，升25.05%；跌幅最大的是網易（9999）收報198.7元，跌3.54%。
本地確診數字回落，《星島日報》引述消息指可能最快3月初恢復本地旅行團。莎莎國際（0178）創52周高，見1.88元，收報1.86元，升10.06%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.53元，收報7.25元，升3.28%；太古（0019）收報55.35元，升12.27%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.45元，收報47.3元，升7.62%；信和置業（0083）創52周高，見11.6元，收報11.58元，升1.58%；新世界發展（0017）收報36.85元，升3.8%。
餐飲股方面，味千（中國）（0538）收報1.33元，升8.13%；翠華控股（1314）收報0.34元，升11.48%；太興（6811）創52周高，見1.87元，收報1.85元，升3.93%；譽宴（1483）創52周高，見2.05元，收報1.66元，升3.11%；利寶閣（1869）收報0.36元，升12.5%。
長城汽車（2333）計劃首季在泰國生產8萬輛電動車。收報28.75元，升5.12%。
澳門初三錄逾1.7萬旅客入境 按年減52%。濠賭股新濠國際發展（0200）收報15.3元，升0.53%；美高梅中國（2282）收報12.86元，跌0.31%；澳博控股（0880）收報9.9元，升0.3%；永利澳門（1128）收報14.26元，升1.42%；銀河娛樂（0027）收報68.75元，跌0.29%；金沙中國（1928）收報34.4元，升1.47%。
破頂股表現
多隻科技股破頂，IGG（0799）創上市新高，見14.36元，收報13.82元，跌0.58%；心動公司（2400）創上市新高，見114.5元，收報111.2元，升1.46%；平安好醫生（1833）創上市新高，見148.5元，收報147.7元，升15.39%；金山軟件（3888）創上市新高，見79.5元，收報75.6元，跌2.7%；金蝶（0268）創上市新高，見39.5元，收報37.95元，升0.26%；阿里健康（0241）創上市新高，見29.8元，收報29.6元，升8.03%；艾伯科技（2708）創上市新高，見6.26元，收報5.94元，升3.66%；京東（9618）創上市新高，見394.8元，收報393.6元，升1.76%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.73元，收報1.7元，升19.72%；魯大師（3601）創52周高，見6.27元，收報6.09元，升2.35%；閱文（0772）創52周高，見95.75元，收報93.95元，升10.79%；美圖公司（1357）創52周高，見3.8元，收報3.73元，升15.12%。
醫療醫藥股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見216元，收報211.8元，升2.42%；康哲藥業（0867）創52周高，見14.44元，收報13.82元，無升跌；復星醫藥（2196）創52周高，見43.7元，收報41.85元，跌1.41%。
內需股破頂，包括，恒大汽車（0708）創上市新高，見63.85元，收報63.4元，升5.32%；海底撈（6862）創上市新高，見85.8元，收報82.2元，升0.06%；獲大行唱好的九毛九（9922）創上市新高，見38.7元，收報37.7元，升1.48%
其他破頂股包括，希望教育（1765）創上市新高，見3.47元，收報3.36元，升0.6%；華虹半導體（1347）創上市新高，見64.6元，收報64.25元，升6.64%；紫金礦業（2899）創上市新高，見13.58元，收報13.48元，升18.25%；海豐國際（1308）創上市新高，見21.8元，收報21.25元，升3.91%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.6元，收報5.98元，跌4.17%。
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