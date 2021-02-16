第一服務預期，權益股東應佔經調整溢利增加乃主要由於在管建築面積因物業管理項目數目增加而增加，促使來自物業管理服務的收益增長。集團來自綠色人居解決方案及增值服務的收益增加，以及集團的經營效率因採取成本控制措施而有所提高。

今年已有多隻物管股發盈喜，包括恒大物業（6666）、雅生活（3319）、合景悠活（3913）、建業新生活（9983）、融創服務（1516）、新城悅（1755）、寶龍商業（9909）等。

行業其他股份方面，普遍升3至5%，當中藍光嘉寶（2606）升4.13%、奧園健康（3662）升3.39%、新城悅升3.31%、合景悠活升2.48%、融創服務升1.8%。龍頭碧桂園服務（6098）升2.95%、恒大物業升1.81%，雅生活升1.35%、華潤萬象（1209）升0.94%。

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