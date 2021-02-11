港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.23點子至0.09774%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.12018%；2星期HIBOR升0.14點子至0.12089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.23464%；6個月期HIBOR跌0.12點子至0.46774%；12個月期HIBOR升0.5點子至0.62643%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.10738%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0333%，終止連續0日收窄，利差是2021年2月09日後最低，當日差距為0.0309%。

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