印度智能電話出貨量跌2% 小米市佔率第一 現升4.4%
文章日期：2021年2月16日 11:15
調查機構IDC指，去年印度智能電話出貨量按年跌近2%至近1.5億部，疫情下的封關措施影響，上半年按年跌26%，下半年則受惠於在家工作、學習、娛樂需求，出貨量復蘇，按年反彈19%。
第四季出貨量4500萬部，按年升21%，料今年受惠升級需求，市場增長將加快，中價及可負擔的5G機款，市場增長將達高單位數。
市佔率方面，小米（1810）仍然是首位達27%，出貨量1200萬部，按年跌6%，而三星則跌4%，vivo及realme出貨量則分別逆市升12%及19%。
小米現報29.3元，升4.4%。
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