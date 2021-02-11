明報記者 馬迪帆

施伯雄約10年前大學畢業後，在過去短短5年先後就任於搵樓網站千居Spacious、外賣平台Deliveroo、二手交易平台Carousell，橫跨本地、英國及新加坡初創。有人視頻繁轉工為職場大忌，不過施伯雄笑言，轉工「快慢」並無絕對標準，自己離任的前提之一是已為公司做出成績，確認幫助推進業務增長，才會放手離去。他又表示，感激不同經歷令自己拓展人脈，本港科技企業圈並不大，相信只要能作出成績，便可逐步建立個人聲譽。

頻頻轉工無問題 最重要做出成績

施伯雄前年獲任命為Checkout.com高級副總裁，東家為歐洲炙手可熱的「獨角獸」，今年最新一輪融資估值高達150億美元（約為1170億港元）。施伯雄表示，上任約一年，香港分部由5名拓至30名同事，顯示區內業務加速。他表示，雖上任已有一段時間，但仍對目前崗位感到非常興奮，因為可直接管理大中華區業務，而自己一早希望可北上做生意，現時更長駐上海，直接與各類內地廠商接洽，為企業拓展電商業務「諗橋」。他表示，隨着淘寶、京東等平台改變內地支付習慣，加上電商出海趨勢，相信區內支付市場愈發龐大，長期看好市場潛力。

長期看好內地支付市場潛力

支付公司Checkout.com主營第三方支付網關，連接網店與付款戶口。施伯雄稱公司持有Visa、MasterCard等組織收單行牌照，此外亦有風控系統，再加上多輪融資後資金雄厚，有信心於亞洲搶佔市場。不過根據Visa資料，現時在港獲其認可的收單行便有25家，除了Checkout.com，傳統銀行，以及Stripe、Wirecard等創新對手亦在此列。不過，施伯雄對公司頗具信心，他表示，公司仍在高速拓展亞洲業務，預料快將於上海建立團隊，並希望今年業績可延續以倍計的增長。