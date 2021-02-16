港交所開市 史美倫：去年大豐收 今年仍有挑戰
文章日期：2021年2月16日 10:59
港交所（0388）去年因疫情，首次開市儀式轉為閉門。今年牛年初五啟市，港交所移師網上，首次進行儀式直播。代理集團行政總裁戴志堅表示，去年生科及新經濟股份集資佔港交所集資額六成，顯示市場蓬勃發展。他表示，港交所新設立的可持續及綠色交易所「STAGE」，至今已引入43隻債券加入，集資額超過1600億元。
戴志堅表示，牛代表勤奮堅毅，港交所今年將以「牛的精神」，加強本港連接內地及全球投資者的角色，鞏固香港國際金融中心地位。主席史美倫則祝福本港「牛轉生機，萬象更新」，她表示，踏入牛年的新開始，牛象徵財富、勤奮、堅韌及進取，對金融市場是好兆頭。她亦指出，去年港交所獲得大豐收，今年市場仍存在挑戰，但「有危便有機」。
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