戴志堅表示，牛代表勤奮堅毅，港交所今年將以「牛的精神」，加強本港連接內地及全球投資者的角色，鞏固香港國際金融中心地位。主席史美倫則祝福本港「牛轉生機，萬象更新」，她表示，踏入牛年的新開始，牛象徵財富、勤奮、堅韌及進取，對金融市場是好兆頭。她亦指出，去年港交所獲得大豐收，今年市場仍存在挑戰，但「有危便有機」。

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