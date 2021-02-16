ViuTV魯庭暉：今年外判劇料逾10套 包括自家班底創作劇
文章日期：2021年2月16日 11:03
ViuTV去年推出不少話題劇集，當中不乏「大Cast」撐場。魯庭暉表示，每套作品製作是以劇本為主導，再考慮人選，不會規定劇集必使用自家藝人。他透露，ViuTV今年料有十多套外判劇面世，當中不少是ViuTV班底創作的劇本。
翻查資料，ViuTV去年播放的約15套第三線劇集，當中有約三成屬外判劇。魯庭暉稱，外判劇往住可以為觀眾帶來新鮮感，也是公司的發展重心之一。
ViuTV亦可以透過跟製作公司的合作，從中吸納合適人才加入，增強自家班底。
由2016年4月開台的ViuTV即將踏入5周年，惟一直未見正式的台慶節目。魯庭暉表示，自己對「台慶」暫未有清晰想法，希望是以慰勞同事為出發點。他笑言自己曾提議製作「ViuTV真人騷」，拍攝及剪輯同事工作的片段與觀眾分享，可惜想法遭拒絕。
計劃辦開台5周年活動慶祝
魯庭暉更稱，ViuTV正計劃舉辦慶祝開台5周年的活動，當中包括家庭觀眾的抽獎環節，將抽出該台最長壽節目之一《又要威又要戴頭盔》的頭盔，希望觀眾笑納，更表示自己亦想抽中頭盔。
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