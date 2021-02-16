克里姆林宮發言人佩斯科夫對外媒表示，馬斯克提出的邀請「很有趣」，但目前需要了解更多的詳細訊息。他指，普京並不直接使用社交網絡，亦不太喜歡社交應用程式，當局需要了解有關建議的的詳細內容。

上周六馬斯克向俄羅斯克里姆林宮的Twitter賬號發出訊息，邀請俄總統普京在Clubhouse展開對話。馬斯克還用俄文表示「如果能夠和您（普京）對話，這將是莫大榮幸」。惟馬斯克沒有更詳細談到希望能夠和普京討論什麼問題或內容。

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