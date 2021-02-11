日本央行行長黑田東彥表示，為了實現該行的通膨目標，作為大規模貨幣寬鬆政策的一部分，仍需要購買交易所交易基金(ETF)，考慮退出ETF購買計劃為時過早。言論刺激日股繼續破頂，日經曾升最多1.34%，高見30487.65點，是1990年8月2日30799.96點後最高。