日央行行長：仍需要購買ETF 日股再破頂 日經續創逾30年新高
文章日期：2021年2月16日 10:18
日本央行行長黑田東彥表示，為了實現該行的通膨目標，作為大規模貨幣寬鬆政策的一部分，仍需要購買交易所交易基金(ETF)，考慮退出ETF購買計劃為時過早。言論刺激日股繼續破頂，日經曾升最多1.34%，高見30487.65點，是1990年8月2日30799.96點後最高。
黑田東彥表示，日本目前的股市行情可能反映了企業利潤的前景，經濟表現好於預期以及疫苗開始分發；日本央行對經濟前景仍然保持謹慎，風險傾向於下行。
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