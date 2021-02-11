農曆新年內地電影票房創新高 IMAX曾升88% 阿里影業等破頂
文章日期：2021年2月16日 10:06
內地票務平台貓眼娛樂數據顯示，農曆新年單日電影票房創下紀錄新高。內地影視相關股齊齊急升。
IMAX錄最佳農曆年周末票房，總票房收入達2500萬美元。IMAX（1970）創52周高，見26.3元，現報20.15元，升43.93%；曾升最多87.86%，是創上市以來最大升幅，高見26.3元，是2018年6月21日26.5元後最高。連升6日，累計升6.35元。
其他相關股亦造好，阿里影業（1060）創52周高，見1.36元，現報1.36元，升27.1%；貓眼娛樂（1896）創上市新高，見19.3元，現報18.24元，升17.68%；稻草熊（2125）現報6.93元，升6.13%；恒騰（2982）創上市新高，見13.7元，現報13.7元，升30.73%；華誼騰訊（0419）創52周高，見0.285元，現報0.28元，升12%；英皇文化產業（0491）現報0.078元，升11.43%。創業板股份，寰亞傳媒（8075）創52周高，見1.9元，現報1.33元，升68.35%。
《財經專欄》收費內容 免費試閲
【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。
立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm
截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日
其他報道
恒指高開502點 報30675點 創逾2年高 52隻藍籌全升
港股復市北水續停 ADR升296點 傳3月恢復本地旅行團 留意消費股
美股假期休市 確診數字見4個月低 英國富時100升2.53%