金銀業貿易場今早開市由特首林鄭月娥視像主禮，她說，香港的國際金融中心地位仍然穩固，雖然受到新冠疫情影響各國封鎖，一度影響實金交收，但最終得以解決，金市亦重拾升軌，金銀業貿易場亦陸續開發新增長點，推出更多黃金產品、南沙黃金白銀珠寶小鎮、貴金屬深港通，發展大灣區黃金白銀走廊。她期望牛年為貴金屬市場帶來商機。

今早金銀業貿易埸開出亞洲第一口黃金交易，九九黃金每兩以16800元開市，人民幣公斤條以每克373元人民幣開市。

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