牛年首日，恒指今早高開502點或1.67%，報30675點，是2018年6月14日30777.96點後最高，52隻藍籌全升。成交金額100億元；國指今早高開182點或1.54%，報12062點。恒生科技指數開市報10620點，升2.01%。