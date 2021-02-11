恒指高開502點 報30675點 創逾2年高 52隻藍籌全升
文章日期：2021年2月16日 09:25
牛年首日，恒指今早高開502點或1.67%，報30675點，是2018年6月14日30777.96點後最高，52隻藍籌全升。成交金額100億元；國指今早高開182點或1.54%，報12062點。恒生科技指數開市報10620點，升2.01%。
藍籌52隻升。申洲國際（2313）升6.73%，報193.4元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）升0.12%，報41.4元，是升幅最少的藍籌。匯控（0005）升3.88%，報44.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻85點。
多隻藍籌破頂，包括美團（3690）創上市新高，見455元，開市報455元，升2.25%；安踏（2020）創上市新高，見154.3元，開市報154.3元，升6.19%；申洲國際（2313）創上市新高，見193.4元，開市報193.4元，升6.73%。
本地確診數字回落，《星島日報》引述消息指可能最快3月初恢復本地旅行團。本地消費莎莎國際（0178）創52周高，見1.79元，開市報1.79元，升5.92%；收租股太古（0019）開市報53.95元，升9.43%；信和置業（0083）創52周高，見11.54元，開市報11.54元，升1.23%；太興（6811）創52周高，見1.82元，開市報1.82元，升2.25%；醫思醫療（2138）創52周高，見7.5元，開市報7.5元，升6.84%。
長城汽車（2333）計劃首季在泰國生產8萬輛電動車。開市報28.05元，升2.56%。
澳門初三錄逾1.7萬旅客入境 按年減52%。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報15.3元，升0.53%；美高梅中國（2282）開市報13元，升0.78%；澳博控股（0880）開市報9.9元，升0.3%；永利澳門（1128）開市報14.3元，升1.71%；銀河娛樂（0027）開市報69.2元，升0.36%；金沙中國（1928）開市報34.5元，升1.77%。
IMAX錄最佳農曆年周末票房，總票房收入達2500萬美元。IMAX中國（1970）開市報16元，升14.2%。
多隻科技股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見112.3元，開市報112.3元，升2.46%；平安好醫生（1833）創上市新高，見136.1元，開市報136.1元，升6.33%；金山軟件（3888）創上市新高，見79.2元，開市報79.2元，升1.93%；金蝶（0268）創上市新高，見39.5元，開市報39.5元，升4.36%；京東（9618）創上市新高，見393元，開市報393元，升1.6%；微盟（2013）創上市新高，見30.3元，開市報30.3元，升2.89%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，升4.93%；華誼騰訊娛樂（0419）創52周高，見0.265元，開市報0.265元，升6%。
內需股破頂，包括，恒大汽車（0708）創上市新高，見62.8元，開市報62.8元，升4.32%；海底撈（6862）創上市新高，見84元，開市報84元，升2.25%；九毛九（9922）創上市新高，見37.4元，開市報37.4元，升0.67%；雷蛇（1337）創52周高，見3.35元，開市報3.35元，升6.35%。
其他破頂股包括破頂股包括，藥明康德（2359）創上市新高，見212.8元，開市報212.8元，升2.9%；華虹半導體（1347）創上市新高，見63元，開市報63元，升4.56%；紫金礦業（2899）創上市新高，見11.72元，開市報11.72元，升2.81%；海豐國際（1308）創上市新高，見20.85元，開市報20.85元，升1.96%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.57元，開市報6.57元，升5.29%；鳳凰衞視（2008）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升10.62%。
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