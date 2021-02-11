港股復市北水續停 ADR升296點 傳3月恢復本地旅行團 留意消費股
文章日期：2021年2月16日 08:31
港股假期後復市，港股ADR升296點或0.97%，報30470點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.49%，折合報768.3元；阿里巴巴（9988）跌0.55%，折合報259.57元；小米（1810）升1.16%，折合報28.38元；美團（3690）升1.31%，折合報450.82元；匯控（0005）升1.42%，折合報43.11元；建行（0939）升0.36%，折合報6.25元。
內地假期續休市，南、北水續暫停。
道期現升0.59%，標期升0.47%，納期升0.45%。日股現升0.38%，韓股現升0.15%，澳股現升0.49%。
今日焦點股份可留意：
本地確診數字回落，《星島日報》引述消息指可能最快3月初恢復本地旅行團。留意本地消費、收租等相關股。
長城汽車（2333）計劃首季在泰國生產8萬輛電動車。
澳門初三錄逾1.7萬旅客入境 按年減52%。留意賭股。
IMAX錄最佳農曆年周末票房，總票房收入達2500萬美元，留意IMAX中國（1970）。
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