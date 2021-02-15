宏利金融發20億加元後償票據 供一般企業營運
文章日期：2021年2月15日 18:49
宏利金融（0945）宣布，擬發行60年期「有限度追索權益資本票據系列一」（後償債務），本金額20億加元，直至2026年6月19日年利率為3.375厘，每半年派息一次，票息將每5年重置一次。票據到期日為2081年6月19日。是次公開發售票據的預計截止日期為2021年2月19日，融資所得主要用於一般企業營運用途，包括對附屬公司的投資。
同時該公司將發行200萬股「非累積固定利率重置等級一股份系列27」，由加拿大Computershare Trust Company新成立信託的受託人身份持有。如果該票據到期時未能還本付息，每位票據持有人的追索權，只限於該持有人在該有限度追索權益信託資產中的比例份額。在監管部門事先批准下，其可在不少於15日或不多於60日的事先通知下，從2026年起及其後每隔五年的5月19日至6月19日期間，按相當於面值的贖回價，連同截至但不包括贖回日的累計未付利息，贖回全數或部分票據。
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