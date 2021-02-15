同時該公司將發行200萬股「非累積固定利率重置等級一股份系列27」，由加拿大Computershare Trust Company新成立信託的受託人身份持有。如果該票據到期時未能還本付息，每位票據持有人的追索權，只限於該持有人在該有限度追索權益信託資產中的比例份額。在監管部門事先批准下，其可在不少於15日或不多於60日的事先通知下，從2026年起及其後每隔五年的5月19日至6月19日期間，按相當於面值的贖回價，連同截至但不包括贖回日的累計未付利息，贖回全數或部分票據。

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