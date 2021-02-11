芸芸電影中，全部以IMAX鏡頭錄製的《唐人街探案3》領先票房，票房收入達2350萬美元，為該公司紀錄以來，有內地電影創下周末票房開畫紀錄，剛過去的周五，更是首次在全球市場，單日錄得超過100萬入場人次。單是在內地單日已錄得97.5萬觀影人次，IMAX據此在剛去的周末票房，取得6%票房佔有率，並且佔全國總上畫屏幕比例逾1%。除了《唐人街探案3》之外，另一齣有逾1小時使用IMAX的專有擴增場面比例技術拍攝的《刺殺小說家》，成為新春檔期首度有兩套運用IMAX技術的電影同期上影。

該公司兼IMAX中國（1970）的行政總裁Rich Gelfond表示，基於近期在內地的票房成功，公司已預計電影粉絲會在農曆新年捧場，但是更早出現的觀影客回流，更超越其當初最樂觀的預測。隨著電影票房打破紀錄，並且有強勁的市場佔有率，以及有更多電影使用IMAX錄製，將為環球電影票房復甦及延續中國成功的票房故事，邁出重要一步。

IMAX中國行政總裁陳遠鵬表示，IMAX在內地票房強勁復蘇方面處於領導地位，觀眾正自新冠肺炎疫情後湧現，及尋求全球最具沉浸式的劇場體驗，藉此恭賀合作伙伴萬達、華策、追光動畫及阿里影業，亦對他們為影迷帶來IMAX體驗致謝。

自去年7月份內地票房重開，IMAX已經累計錄得1.26億美元的票房收入，即使面對入座方面設限措施，及期內沒有荷里活電影上演，該公司仍能夠在去年12月份及今年1月份，分別按年錄得28%及1.4倍的票房增長。

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