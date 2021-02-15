翻查資料，去年在Viu TV播出的電視劇《地產仔》是寰亞與「天下一」首次合資。葉采得透露，集團將與天下一合作拍攝一套「高投資額」大電影，但詳細資料需稍後公布。他表示，連同集團參與投資（投資額佔比約三成至四成）的上映電影，寰亞每年大約會拍攝10套電影，其中全自家製的主力投資電影約3套至4套。惟疫情嚴重打擊行業，去年不少電影只能轉戰到各串流媒體上播放，因此集團網劇拍攝和串流播放量方面有上升趨勢。

古天樂藉演員身分助新一代入行

對於今次合作成立Cool Style，葉采得形容商討過程非常順利，只用了一至兩個月便達成協議。他說，古天樂身為香港演藝人協會主席，今次合作是以同是演員過來人的身分，幫助新一代入行。他更稱，Cool Style能獲古天樂的投資，能加快整個行業藝人的轉型，助藝人開拓線上市場。

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