寰亞傳媒葉采得：疫情下難確保每年拍10套電影
文章日期：2021年2月15日 15:29
寰亞傳媒（8075）與古天樂旗下天下一在多個範疇合作，當中包括雙方的「老本行」電影。集團執行董事葉采得表示，除合作成立Cool Style外，集團與天下一今年亦會合作投資拍攝一套電影。不過，他坦言受疫情影響，難以預計能否如過往每年都拍攝10套電影，集團須謹慎控制預算及開支。
翻查資料，去年在Viu TV播出的電視劇《地產仔》是寰亞與「天下一」首次合資。葉采得透露，集團將與天下一合作拍攝一套「高投資額」大電影，但詳細資料需稍後公布。他表示，連同集團參與投資（投資額佔比約三成至四成）的上映電影，寰亞每年大約會拍攝10套電影，其中全自家製的主力投資電影約3套至4套。惟疫情嚴重打擊行業，去年不少電影只能轉戰到各串流媒體上播放，因此集團網劇拍攝和串流播放量方面有上升趨勢。
古天樂藉演員身分助新一代入行
對於今次合作成立Cool Style，葉采得形容商討過程非常順利，只用了一至兩個月便達成協議。他說，古天樂身為香港演藝人協會主席，今次合作是以同是演員過來人的身分，幫助新一代入行。他更稱，Cool Style能獲古天樂的投資，能加快整個行業藝人的轉型，助藝人開拓線上市場。
《財經專欄》收費內容 免費試閲
【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。
立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm
截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日
其他報道