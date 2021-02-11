明報記者 陳麗歡

寰亞去年11月宣布，計劃斥2.8億元收購網絡創作者經紀公司VS Media的全部股權，但事隔兩月，於今年1月12日突然中止交易，惟當時未公布終止收購的原因。VS Media主攻中港台三地的網路創作者經紀業務，旗下藝人包括瑜伽導師Coffee（林芊妤）。

Cool Style首名藝人陳毅燊

其後寰亞於1月28日宣布成立Cool Style ，助藝人轉型。葉采得表示，在收購VS Media的過程中發現KOL可自行轉型，而且公司希望更專注協助旗下藝人發展，拓展各社交媒體的業務，目前無與KOL簽約的意向和計劃。葉采得補充，目前仍與VS Media在後台業務方面有合作。

葉采得表示，Cool Style公司前身，是多年前從業界著名經理人周優根（Kim Chou）手上收購，由於金額未達披露要求，故當時未有向外界公布，公司昨日亦公布旗下首名藝人為《全民造星III》季軍Anson Bean （陳毅燊）。公司今年將會開拍3至4套精品及本地電影，由旗下藝人主演。在協助藝人轉向網上發展方面，葉采得以寰亞旗下歌手鄭欣宜為例子，他說欣宜於YouTube的頻道有多達6.5萬人訂閱，除港人外，更有歐美人士和東南亞人士。

協助鄭欣宜熊黛林發展網上業務

葉采得提到，旗下另一名藝人、活躍於內地社交媒體「小紅書」的熊黛林是助藝人發展網上業務的另一好例子，集團會為藝人提供貨源，目前熊黛林每一場直播帶貨視頻都能帶來可觀的收入。至於內地去年開始爭議直播帶貨銷售的真實性，他指內地對社交媒體的帶貨業務監管日趨嚴格，葉采得保證公司於帶貨電商業務上會確保消費者權益，不會造假。

保證帶貨電商業務不造假

葉采得表示，集團已成立Kre8Lab團隊，主要製造及生產多個新的生態業務，如電商服務、虛擬偶像和打造虛擬場景。葉采得表示，早前為旗下樂隊C AllStar，打造一個虛擬演唱會，場景如同真實演唱會一樣，有贊助商、觀眾亦需買票入場。葉采得表示，Kre8Lab會與Cool Style相輔相成，更是集團重點拓展的業務之一，冀佔比收入逐漸增加。

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