除了Tesla，比特幣已相繼引起金融界的關注。加拿大金融監管機構已批准一隻比特幣交易所買賣基金(ETF)—— Purpose 比特幣 ETF於多倫多證交所上市，成為全球首例。另外，摩根士丹利投資管理旗下互惠基金Counterpoint Global，亦被傳其正考慮是否將比特幣納入作為其投資對象。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

比特幣急回吐 曾跌穿4.6萬美元關口

澳洲傳媒Seven West與Google合作 提供內容予其新聞平台

蘋果據報曾就合作製造電動車與日產洽談

馬斯克：倘狗狗幣的主要持有者出售持幣 他會全力支持