比特幣急回吐 曾跌穿4.6萬美元關口
文章日期：2021年2月15日 10:48
比特幣（Bitcoin）獲Tesla創辦人馬斯克連番「加持」，早前升勢凌厲，一度直逼5萬美元大關，惟今早顯著回吐。根據Coindesk 報價資料，過去24小時比特幣曾跌穿46000美元關口，低見45926美元，現時重上4.7萬元水平，報47002美元，跌1.23%。
除了Tesla，比特幣已相繼引起金融界的關注。加拿大金融監管機構已批准一隻比特幣交易所買賣基金(ETF)—— Purpose 比特幣 ETF於多倫多證交所上市，成為全球首例。另外，摩根士丹利投資管理旗下互惠基金Counterpoint Global，亦被傳其正考慮是否將比特幣納入作為其投資對象。
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