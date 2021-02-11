Seven West指，雙方已進入簽署備忘錄階段，集團將提供新聞內容給Google最新在澳洲推出的新聞平台「News Showcase」。

此前，澳洲正草擬新法例，要求多間大型科技巨企與當地出版商及廣播公司付費，以換取新聞內容。Google曾警告，若澳洲政府繼續迫使Google和Facebook為分享內容向當地媒體公司繳費，公司將暫停在澳洲的搜索功能。

不過，Google早前已推出新聞平台News Showcase，而Seven West將成為News Showcase最新一間新聞內容供應商。網民可如常免費瀏覽該平台的新聞，惟Google會為其平台上出現的新聞向相關傳媒付費，而所發表的內容不再單憑Google演算法排序，可由相關傳媒自決。

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