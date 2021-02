目前香港的反洗錢措施,基本上集中於「在中華人民共和國以外的政治敏感人物(PEPs outside of the People’s Republic of China)」,但聯合財富情報組建議將措施擴大至所有人士。有關的業界諮詢已於上月結束。倘落實措施,香港將可完全符合全球性反洗錢組織防制洗錢金融行動工作組織(FATF)要求。

報道引述孖士打律師行合夥人Alan Linning指,今次建議意味銀行、律師及會計師行等機構,日後進行盡職審查時時,需要同時留意海外或來自內地的政治敏感人物,並需要劃一視為高風險客戶。

香港前年因建修訂逃犯條例引發軒然大波,當時有意見指,條例修訂是希望進一步打擊內地資金借香港走資。事實上,中央近年積極打極非法走資,更曾表態希望遏止利用香港或其他地區隱藏資金。