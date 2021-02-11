他指出，面對本港未來數年持續增長的工程量，既要做到確保工程質量、控制好成本，又要能如期竣工、早日惠及市民，當中挑戰不小，及需要推動本地建造業突破一些生產力上的瓶頸，包括工人高齡化和生產力下降等問題。為此，政府正積極推動「建造業2.0」，鼓勵業界採用更多創新技術和數碼科技，令建造業變得更「專業化」和「年青化」。

當中為培育人才，去年立法會通過了撥款2億元，以推行措施加強建造業多個需求殷切工種的工人培訓，包括增加香港建造學院一年全日制課程新學員的培訓津貼，由每月3,600元增加至4,800元；增加建造業議會轄下｢認可技術專才培訓計劃｣所涵蓋的工種數目至13個，以涵蓋另外7個需求殷切工種；以及為每名學員提供共10,000元的額外獎勵，以鼓勵在職普通工人提升技能至半熟練技術工人的水平。

主要項目精英學院方面，在前年的預算案中支持發展局成立主要項目精英學院，旨在加強主要工程項目領導人員的項目推展能力，以提升項目的整體表現，並委聘英國牛津大學Saïd Business School為學院舉辦首個「主要項目領導課程」。而工程監督系統數碼化，去年財政預算案宣布，分階段在工務工程項目應用數碼工程監督系統。短短不到一年的時間，已有約60多份工程總額超過1,000億元的工務工程合約採用數碼工程監督系統，並有多達5,000名工程專業人員參與，大大提升工地監管的效率。

陳茂波又指，計劃從今年起，分階段在工務工程項目推行一個跨部門的綜合數碼平台，讓項目管理人員能實時掌握各項目的進度及表現，以提高項目以至整個基本工程計劃的管理效率。

此外，在2019-20年度《財政預算案》，政府撥出3億元，推動社會更廣泛應用空間數據。發展局已在2020年全面展開空間數據共享平台入門網站的系統設計工作，訂定空間數據標準和發掘不同類型的空間數據，將於2022年年底推出予公眾免費下載和使用。