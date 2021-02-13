救市方案有望本月通過 美股續創收市新高
文章日期：2021年2月13日 15:12
美國眾議院議長佩洛西周四表示，預計在本月底完成總統拜登的1.9萬億美元的經濟救助方案議案完成立法，可趕及在3月中額外失業救濟金到期前成為法案，加上美國疫苗持續接種，新冠肺炎新症繼續下滑，納指上升0.5%，報14095點，標普500指數上升0.47%，報3934點，道指上升0.09%，報31458點，，均創收市新高。下周一為美國假期休市。
迪士尼周四收市公布去季業績，每股盈利為0.02美元，好過市場預期出現虧損0.34美元，而且收入亦好過市場預期，公司指Disney+串流播放取得驚喜增長，不過股價見好消息回落，跌1.7%至187.67美元。
上周成為WallStreetBets版新目標的大麻股繼續自高位回吐，極光大麻（ACB）跌13.75%，Tilray（TLRY）跌9.83%，大麻相關ETF ETFMG另類收成（MJ）跌2%。另外，本周炒高破頂的富途證券（FUTU）回吐6.21%。
本港新年期指休市，有恒指黑期之稱的香港HS50指數，收市上升138.3點，報30255點。ADR港股比例指數升0.98%，報30472點。中海油（0883）ADR折合報8.94港元，較港股高收2.62%。中石油（0857）ADR折合報2.49港元，較港股高收2.33%。