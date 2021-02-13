迪士尼周四收市公布去季業績，每股盈利為0.02美元，好過市場預期出現虧損0.34美元，而且收入亦好過市場預期，公司指Disney+串流播放取得驚喜增長，不過股價見好消息回落，跌1.7%至187.67美元。

上周成為WallStreetBets版新目標的大麻股繼續自高位回吐，極光大麻（ACB）跌13.75%，Tilray（TLRY）跌9.83%，大麻相關ETF ETFMG另類收成（MJ）跌2%。另外，本周炒高破頂的富途證券（FUTU）回吐6.21%。

本港新年期指休市，有恒指黑期之稱的香港HS50指數，收市上升138.3點，報30255點。ADR港股比例指數升0.98%，報30472點。中海油（0883）ADR折合報8.94港元，較港股高收2.62%。中石油（0857）ADR折合報2.49港元，較港股高收2.33%。