一名吉利的管理層表示，李書福對公司發展代工的意向十分明確。吉利早前宣布4項電動車計劃，合作方包括百度、騰訊，一名吉利高層指，當中最重要的轉型項目，是與鴻海合作。吉利拒絕回應。

報道指，吉利電動車過去兩年銷情下滑，消息指李書福認為吉利做法過於傳統，因而決定積極推動與科企的合作關係。不過，此舉亦引來管理層反，部分人認為吉利因此成為次要夥伴並失去獨立汽車製造商的優勢；此外，對於將法拉第未來定為合資公司的第一位客戶，部分人對此作出警告，因該企一向誇大承諾、發展緩慢，但李書福力排眾議。

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