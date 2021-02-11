路透社：吉利擬轉型電動車代工生產商
文章日期：2021年2月11日 16:53
路透社引述消息指，吉利主席李書福被Tesla等電動車廠股值大升所刺激，認為可於蓬勃發展的電車市場中分一杯羹，因而出現上月一系列的合作亮相，以顯示該廠可為內地的電動車企代工，及擁有工程和開發專業知識。
一名吉利的管理層表示，李書福對公司發展代工的意向十分明確。吉利早前宣布4項電動車計劃，合作方包括百度、騰訊，一名吉利高層指，當中最重要的轉型項目，是與鴻海合作。吉利拒絕回應。
報道指，吉利電動車過去兩年銷情下滑，消息指李書福認為吉利做法過於傳統，因而決定積極推動與科企的合作關係。不過，此舉亦引來管理層反，部分人認為吉利因此成為次要夥伴並失去獨立汽車製造商的優勢；此外，對於將法拉第未來定為合資公司的第一位客戶，部分人對此作出警告，因該企一向誇大承諾、發展緩慢，但李書福力排眾議。
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