公司指，審核委員會已完成對博尼塔斯報告提出的指控的內部調查。在美國佳利律師事務所及FTI Consulting, Inc.的協助及建議下，審核委員會於2020年9月底開始進行內部調查。審核委員會根據其工作得出結論，內部調查的結果與公司於公告中對指控作出的回應一致。內部調查並未發現公司2019年20-F或其於2020年9月發佈的有關全球發售的招股章程存在任何重大錯誤陳述。

華住集團曾升最多5.62%，高見470元，創上市新高，收報448元，升0.67%。

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