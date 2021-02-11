華住集團：內部調查完成 沽空指控無法被證實
文章日期：2021年2月11日 15:51
華住集團（1179）公布內部調查完成，博尼塔斯沽空報告中的指控無法被證實。
公司指，審核委員會已完成對博尼塔斯報告提出的指控的內部調查。在美國佳利律師事務所及FTI Consulting, Inc.的協助及建議下，審核委員會於2020年9月底開始進行內部調查。審核委員會根據其工作得出結論，內部調查的結果與公司於公告中對指控作出的回應一致。內部調查並未發現公司2019年20-F或其於2020年9月發佈的有關全球發售的招股章程存在任何重大錯誤陳述。
華住集團曾升最多5.62%，高見470元，創上市新高，收報448元，升0.67%。
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