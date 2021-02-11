中銀香港：Openrice App支援BoC Pay支付服務
文章日期：2021年2月11日 15:46
中銀香港（2388）公布，旗下BoC Pay與Openrice合作，Openrice流動應用程式可支援BoC Pay支付服務，讓客戶訂購外賣自取或餐飲券時可直接以BoC Pay進行支付。
中銀信用卡（國際）有限公司副總經理伍愛施表示，中銀香港亦為Openrice提供BoC Bill 綜合收款服務，支援多種電子支付方式。2020 年中銀信用卡客戶於網上訂餐的使用量按年上升近140%，反映在外賣訂餐方面的需求急增。未來中銀香港將與Openrice合作推出大型推廣活動，除照顧客戶的飲食訂餐需要外，亦讓其獲享多姿多彩的餐飲優惠。
中銀香港指，客戶於Openrice流動應用程式訂購外賣自取或餐飲券，除可直接以BoC Pay 進行支付外，更可透過BoC Pay 的獨家功能，選擇以積分抵銷簽賬，每250積分當作港幣1元使用。於大年初一至初四更可享8折積分兌換優惠，即每200積分便可當作港幣1元；其他指定節日/特別日子亦有其他驚喜優惠。
《財經專欄》收費內容 免費試閲
【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。
立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm
截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日
其他報道
鼠年最後一個交易日 恒指升134點創逾2年收市價新高 鼠年累升7.9%