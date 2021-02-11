中銀信用卡（國際）有限公司副總經理伍愛施表示，中銀香港亦為Openrice提供BoC Bill 綜合收款服務，支援多種電子支付方式。2020 年中銀信用卡客戶於網上訂餐的使用量按年上升近140%，反映在外賣訂餐方面的需求急增。未來中銀香港將與Openrice合作推出大型推廣活動，除照顧客戶的飲食訂餐需要外，亦讓其獲享多姿多彩的餐飲優惠。

中銀香港指，客戶於Openrice流動應用程式訂購外賣自取或餐飲券，除可直接以BoC Pay 進行支付外，更可透過BoC Pay 的獨家功能，選擇以積分抵銷簽賬，每250積分當作港幣1元使用。於大年初一至初四更可享8折積分兌換優惠，即每200積分便可當作港幣1元；其他指定節日/特別日子亦有其他驚喜優惠。

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